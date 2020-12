Più che le assenze, la rognosa Sampdoria e la consecutivitá delle partite ravvicinate,senza la loro guida tecnica e “spirituale” e nessuno di questi giocatori ha mai lottato per arrivare primi. La storia del calcio insegna chee senza avere grandi aspettative.E il Milan a Genova, dopo le vittorie di Inter, Juve e Napoli, era sceso in campo con l’obbligo di vincere per mantenere il vantaggio in classifica. Ecco,. E, ancora una volta i rossoneri hanno stupito tutti e sono riusciti a tirar fuori dal cilindroOltre alla squadra di Ranieri, coriacea e scorbutica, pericolosissima sulle palle inattive, ci si è messo anche il campo pesante che ha mandato in crisi il leggerissimo. La scelta di Pioli si è rivelata non azzeccata, ma il tecnico è stato pronto a rimettere le pedine al posto riaccentrandoe inserendo il promettentea inizio ripresa. Il norvegese ha dimostrato di essere di un’altra pasta rispetto al malagueño e ancora una volta è risultato decisivo dando il la alla stupenda azione del raddoppio diIl croato non avrà di certo la presenza in area e la saggezza tattica dima in queste partite lo sta sostituendo alla grande. Sia in fase di costruzione della manovra offensiva sia quando va a respingere nella propria area di rigore tutti i calci d’angolo blucerchiati. L’unico che non è riuscito a respingere è stato quello da cui è scaturito il gol che ha riaperto la partita proprio quando sembrava essere stata appena chiusa.Il Milan esausto ha stretto i denti e ha fatto muro per portare a casa. E questa prova di forza può fornirla solo un gruppo molto molto unito. Un gruppo capace dianche di giocatori chiave come Ibra, Bennacer e Kjiaer. A questo proposito, davvero eccezionale anche la prestazione del giovane Gabbia, architrave di una copertura difensiva d’altri tempi., per celebrare insieme una vittoria pesantissima, soprattutto per il modo in cui è maturata. Per tanti anni abbiamo visto il “mucchio” dei giocatori rossoneri che si riuniva per darsi la carica nel pre partita e poi in campo, negli spogliatoi e in società, quel gruppo si scioglieva come neve al sole.le vittorie nel dopopartita.Piccola appendice finale: la vittoria di Genova è stata netta e l’arbitraggio di Calvarese ineccepibile. È vero, il Milan ha già battuto 8 rigori, ma nessuno di questi era inventato, anzi.