Due vittorie in sei giorni e il Milan è tornato pienamente in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il 2-1 sofferto di lunedì contro il Bologna, gli uomini di Rino Gattuso hanno portato a casa tre punti anche dalla trasferta di Firenze, ottenuti però con una prestazione più positiva, soprattutto nel primo tempo. Un successo che riporta i rossoneri a tre lunghezze dall'Atalanta e, momentaneamente, a uno dall'Inter, quarta in classifica aspettando di giocare contro il Chievo lunedì.



BENE, MA NON BASTA - Due vittorie consecutive al Milan mancavano da due mesi, prima del derby perso con l'Inter che, improvvisamente, sembrava aver spento la luce in casa rossonera. I risultati danno fiducia a Romagnoli e compagni e anche la carica per continuare la rincorsa a quella Champions che è stata più volte indicata come il grande obiettivo di questa stagione. Per riuscirci, il Milan è però costretto a sperare in un passo falso delle sue rivali, su tutte l'Atalanta. ORA TIFA JUVE - Il calendario delle ultime due giornate sorride ai rossoneri, cui però potrebbero non bastare altre due vittorie, contro Frosinone e Spal. Il Milan dovrà "tifare" la Juventus, che domenica prossima ospiterà all'Allianz Stadium i ragazzi terribili di Gasperini. Con un pareggio, i nerazzurri potrebbero poi andare a Reggio Emilia. a giocare quello che somiglierà molto a un derby, contro il Sassuolo, consapevoli di avere in mano il match-point per la Champions. Se, invece, la Juve dovesse vincere e lo stesso dovesse fare il Milan, i rossoneri sarebbero avanti nel testa a testa con l'Atalanta, per gli scontri diretti a favore. Per tornare in Champions a Gattuso non basta vincere: ora dovrà tifare anche la Juve.