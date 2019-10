Occhio al possibile asse tra Juventus e Milan sul mercato di gennaio. Lo racconta oggi La Gazzetta dello Sport con ulteriori dettagli: "In particolare ai rossoneri non dispiacerebbe l’idea di tornare alla carica con la Juventus per un difensoreche restituisca un po’ di certezze al pacchetto arretrato milanista. In questi mesi Demirale Ruganinon hanno visto il campo e in via Aldo Rossi sperano che Sarri lasci andare via uno dei due. Ma alla Continassa sono dello stesso avviso? Molto dipenderà dagli effettivi tempi di recupero di Chiellini e tutto lascia credere che Paratici attenda fine gennaio per un eventuale via libera. In quest’ottica peserà l’atteggiamento degli interessati. Sinora Rugani ha retto meglio lo stress da panchina, magari sarà il turco a battere i pugni sul tavolo", si legge.