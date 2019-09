Era sulla lista di Maldini e Boban, che ci hanno provato fino alla fine. ​Hirving Lozano è stato al centro di una trattativa tra il Milan e Mino Raiola, agente che dalle parti di Aldo Rossi conoscono molto bene, discussioni che però non hanno portato a una fumata bianca. Il motivo, o meglio i motivi, sono diversi, il primo è di natura economica. Troppi i 38 milioni di euro più bonus per il suo cartellino richiesti dal Psv, troppo alte le commissioni per Raiola. Maldini e Boban non erano convinti di investire su un giocatore che tatticamente non necessario per Giampaolo. Il Milan ha fatto un passo indietro, il Napoli ha accelerato, superando la concorrenza anche del Paris Saint-Germain.