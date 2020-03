. Lo ha fatto in maniera seria nel mese di dicembre, provando a rimettere in piedi unoanche a fine gennaio senza possibilità concrete; sì, perché la dirigenza rossonera ha capito in anticipo che gli spazi per Bernardeschi in bianconero stavano iniziando a diventare sempre più limitati e così ha. Questioni di ingaggi diversi e valutazioni non così vicine, la Juve ha detto no a dicembre e ha mantenuto la sua linea anche a gennaio.- Ma attenzione, perché mentre Paquetà non è mai stato una priorità per la Juventus,. Per i diirgenti bianconeri è un giocatore di valore importante tanto da aver, ma i dirigenti rossoneri sono rimasti interessati a Bernardeschi in quanto talento italiano in rampa di lancio su cui provare a fare un investimento. Anche senza scambio, per l'esterno della Nazionale in rossonero potrebbe non essere finita. Anzi:, viste le recenti stoccate in società. Ma con questa area tecnica, Bernardeschi rimane un nome graditissimo da tenere nella lista per giugno. Juve permettendo, non è un dettaglio.