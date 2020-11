Banale,, non lo è mai. Quando si presenta, quando agisce, quando parla. Un agente sui generis, ma dal lavoro decisamente efficace. Anche nella comunicazione, sempre pungente e senza peli sulla lingua. Come quasi un anno fa, quando a fine gennaio, dopo l'1-0 del Milan al Rigamonti di Brescia, esclamò: ". Non credo neanche che Elliott stia pensando che questo sia il vero Milan".Ennesima frecciata a un Milan che faticava a vedere come tale. Era un Milan diverso, prigioniero del progetto di Gazidis e dell'idea Rangnick. Anche su quello si basavano le richieste di Raiola sul rinnovo di Donnarumma:Da quel 24 gennaio di acqua sotto i ponti ne è passata tanta. Fuori dal campo, certo, ma anche dentro il terreno di gioco,. Assecondando, così, anche la famosa richiesta di Raiola. Che ora tratta un rinnovo sempre più vicino:Raiola la chiede, il club preferirebbe non avere vincoli legati ai piazzamenti. Ma il Milan, ora, è ambizioso e solido, con tutto il diritto di sognare in grande.