Il Milan e Cristiano Ronaldo, un connubio sfiorato. La stella portoghese è stato il colpo della Juventus, che lo ha strappato al Real Madrid campione d'Europa per regalarlo ai tifosi bianconeri e alla Serie A. Eppure anche la società rossonera aveva pensato a CR7.



MIRABELLI-FASSONE - Come scrive la Repubblica, il duo Fassone-Mirabelli e la società cinese pianificarono, lo scorso inverno, il clamoroso ingaggio, sfumato poi per i noti problemi del club.