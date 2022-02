IL TABELLINO

Doppio sorpasso riuscito, con un punto provvisorio in più rispetto all’Inter che deve recuperare una partita, e due sicuri di vantaggio sul Napoli., recuperi compresi. Subito in vantaggio, la squadra di Pioli produce poco nel primo tempo ma tantissimo nella ripresa, a dimostrazione di una eccellente condizione fisica, esaltando i riflessi di, il ventiseienne portiere della Sampdoria, di gran lunga il migliore in campo della squadra dell’ex Giampaolo,. E proprio ripensando a tutte queste occasioni mancate per il 2-0 si possono fare due riflessioni comunque positive per i rossoneri. Prima di tutto, come spesso succede in casi del genere, e stata evitata una beffa finale. E poi, più in generale, ricordando i nomi di chi avrebbe potuto raddoppiare,, perché chi gioca dall'inizio come Leao, o chi entra nel finale come Rebic e Saelemaekers sa rendersi pericoloso a dimostrazione del fatto che Pioli ha compiuto uno straordinario lavoro, perche il Milan e una squadra vera.- Basta un lampo dello scatenato Leao, infatti, per garantire ai rossoneri un primo tempo di assoluta tranquillità. Alla faccia della costruzione dal basso, che spesso provoca pericolosi retropassaggi,. E’ il gol numero 23 con la maglia rossonera di Leao (alla centesima presenza), che vale l’1-0 dopo appena 8’. Evitato il rischio di rimanere invischiato nello 0-0 iniziale, il Milan commette però l’errore di addormentare sé stesso prima della partita., che tiene lontano l’unica punta Caputo, supportato troppo poco da Candreva a destra e dal fresco ex interista Sensi alle spalle. Lenta e impacciata nella costruzione, perché Thorsby e Rincon non riescono ad anticipare i loro dirimpettai Tonali e Bennacer,, che eccedono nei passaggetti laterali o peggio all’indietro. Calabria rimasto a destra e Florenzi dirottato a sinistra, per sostituire lo squalificato Hernandez non spingono mai e siccome, l’unico in grado di accendere la luce.- Il primo tempo si trascina così senza emozioni fino a quando, nel finale,, bravo a deviare in angolo il pericolosissimo sinistro del brasiliano. Quanto basta per dimostrare che il Milan stramerita il vantaggio, anche per i gravi limiti della Sampdoria mai in partita. Impressione subito confermata all’inizio della ripresa, quando Messias finalmente in partita sfiora di poco il raddoppio.- Improvvisamente, però, la Sampdoria offre segnali di risveglio grazie a Candreva che effettua il primo tiro nello specchio della porta avversaria, bloccato senza problemi da Maignan. Giampaolo incomincia a credere nel pareggio e per concretizzare il suo sogno effettua tre cambi contemporaneamente: fuori Murru, Conti e Thorsby ed ecco al loro postoed. Una mossa imitata subito dopo da Pioli che richiama il deludente Diaz e soprattutto Messias e Leao, inserendo il fischiato, perché in partenza,- Senza gli spunti offensivi di Messias e Leao,, negandogli un gol da incorniciare. Una prodezza tutt’altro che isolata, perché poco dopo Giroud è bravo a deviare di testa un pallone che si infilerebbe sotto la traversa se Falcone non si ripetesse alzandolo in angolo. Poi ci provano anche Romagnoli di testa, Rebic in corsa e anche Tonali sulla ribattuta di Falcone, ma il portiere blucerchiato para tutto a tutti. E così finisce soltanto 1-0. Poco per quello che ha prodotto il Milan, ma sufficiente per superare Inter e Napoli. Con il doppio vantaggio di trascorrere una settimana in testa alla classifica, senza disperdere preziose energie nelle coppe.Marcatori: 7' pt Leao (Mil)Assist: 7' pt Maignan (Mil)MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi (dal 43' st Kalulu); Tonali, Bennacer (dal 29' st Krunic); Messias (dal 10' st Saelemaekers), Brahim Diaz (dall'11 st Kessie), Leao (dal 11' st Kessie); Giroud. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Kalulu, Krunic, Kessie, Bakayoko, Castillejo, Saelemaekers, Maldini, Rebic All.: Pioli.SAMPDORIA (3-5-1-1): Falcone; Bereszyński, Colley, Magnani; Conti (dall'8 st Vieira), Candreva (dal 39' st Sabiri), Rincón (dal 27' st Quagliarella), Thorsby ( dall'8 st Ekdal), Murru (dall'8 st Augello); Sensi; Caputo. A disp.: Audero, Ravaglia; Augello, Bonfanti, Ferrari; Ekdal, Sabiri, Trimboli, Vieira; Quagliarella, Supriaha. All.: Giampaolo.Ammoniti: 10' pt Rincon (Samp), 18' pt Diaz (Mil), 25' pt Romagnoli (Mil), 15' st Bennacer (Mil)