Domani sarà l’unico centrocampista di ruolo a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida casalinga contro il Milan. Al suo fianco, sarà adattato Gianluca Mancini vista l’emergenza nel reparto. Stiamo parlando di Jordan Veretout, diventato giocoforza il pilastro della mediana giallorossa in due mesi. Dopo le prime due panchine con Genoa e Lazio (per un ritardo di condizione), Veretout ha sempre giocato 90’ in campionato, divenendo imprescindibile (anche quando a disposizione c’erano Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Amadou Diawara). Sostanza e qualità per il centrocampo della Roma, che in estate tra prestito e obbligo di riscatto ha investito 17 milioni di euro per l’acquisto del giocatore dalla Fiorentina (più un massimo di 2 milioni di bonus). Le stesse cifre che il club viola aveva chiesto anche al Milan in estate, con Paolo Maldini e Zvonimir Boban che si erano informati con la Fiorentina e con l’entourage del giocatore. Non semplici contatti, ma un discorso ben avviato, su diktat di quello che ora è diventato l’ex allenatore rossonero, Marco Giampolo.







IL RETROSCENA - Nel giorno della presentazione come nuovo allenatore del Milan, Giampaolo aveva più volte pronunciato, in maniera seria o per celia, il nome di Jordan Veretout. Un messaggio nemmeno troppo velato ai propri dirigenti presenti alla conferenza, Maldini e Massara, su quale fosse il prossimo rinforzo da acquisire per il nuovo progetto del club rossonero. Il Milan poi ha virato su Ismael Bennacer, perché Veretout ha preferito le lusinghe giallorosse, come spiegato dal francese stesso nella conferenza stampa di presentazione: “Perché la Roma e non il Milan? Ho parlato al telefono con Fonseca e le sue parole mi hanno convinto. Avevo voglia di venire qua, è un passo avanti nella mia carriera. Il discorso del mister ha influito”. Il Milan ci aveva provato davvero, arrivando a un passo dall’accordo sia con la Fiorentina sia col giocatore, ma poi l’ha spuntata la Roma. Domani, Veretout ritroverà quel Milan che ha sfiorato in estate, ma da avversario. Da pilastro - unico - del centrocampo giallorosso di Fonseca. Proprio colui che in estate l’ha convinto a dire sì alla Roma e no al Milan…