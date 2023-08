Ilvince e convince a Bologna nell'esordio in Serie A.firmano i primi gol ufficiali della stagione,brilla e il collettivo di Pioli esalta i tifosi. Ma non solo: sorride anche. Il fondatore die proprietario del club suona la carica e, a La Gazzetta dello Sport, rilascia alcune dichiarazioni soddisfatte: "È stata una buona prima partita, per dare il via alla nuova stagione, in cuiper essere competitiva. La stagione è lunga, ma sono felice di congratularmi con Stefano Pioli e con i nostri ragazzi per l’ottima prestazione. Partiamo da qui". Buona la prima quindi, Cardinale ha lasciato l'Italia per fare ritorno negli Stati Uniti ma solo momentaneamente,, un appuntamento al quale non vuole mancare.- Il patron rossonero vuole assistere alle prime uscite sul campo, ma allo stesso tempo segue il lavoro chefanno sul mercato.è l'ultimo arrivato, il nono acquisto della campagna estiva, ma è l'ultimo solo in ordine di tempo. Prosegue infatti la caccia a un numero 9 che possa dare fiato al quasi 37enne Olivier Giroud, si cerca un giocatore competitivo anche per liberare(promesso sposo del Monza). Gli occhi sono puntati su, classe 2002 per il quale sono partiti i contatti con il, che nel frattempo sta spingendo per l'arrivo di Randal Kolo Muani.