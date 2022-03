IL TABELLINO

come a Napoli, nel giorno in cui la specialista Juventus, invece, vince con più di un gol di scarto.e non con un’altra prodezza di Giroud, o di Ibrahimovic, rientrato al suo posto nel finale.anche se la squadra avversaria era l’Empoli tornato quest’anno in serie A, e non un diretta concorrente per lo scudetto., in attesa del loro recupero a Bologna. Giusto così, comunque, perché il Milan sfrutta una delle poche occasioni da gol che riesce a creare, mentre l’Empoli si sveglia soltanto all’inizio della ripresa quando va più volte vicino al pareggio negatogli dalle prodezze diCome previsto,, rilanciandonel ruolo di teorico trequartista, dopo aver sorpreso tutti a Napoli quando lo aveva lasciato in posizione più arretrata nel nuovo 4-1-4-1. Proprio contro l’Empoli all’andata l’ivoriano aveva debuttato in questo ruolo, convisto che non aveva alcun bisogno di riposare. Per il resto è il Milan migliore possibile, con capitan Calabria a destra e la nuova coppia centrale Tomori-Kalulu, dietro l’altra coppia di centrali Tonali-Bennacer.Il timore di sbagliare ancora approccio come successo recentemente contro la Salernitana e l’Udinese svanisce in fretta perché il Milan sfiora subito il gol con, dopo un bel triangolo con Kessie, che il portiere dell’Empoli,, devia bene. E’ il segnale che Calabria e compagni non vogliono perdere tempo, anche se Leao di tempo ne perde un po’ troppo insistendo con dribbling spesso inutili che favoriscono i recuperi di Fiamozzi, so dirimpettaio sulla fascia e dei due centrali Romagnoli e Luperto.L’Empoli fatica ad avvicinarsi a Maignan, perché Zurkowski, Asllani e Bandinelli non riescono a superare il muro rossonero in mezzo al campo e così a poco serve il gran movimento di, molto più vivace dei suoi compagni di reparto Henderson e Bajrami.anche se il Milan punta più sugli spunti individuali diche su una vera manovra collettiva. Improvvisamente, però, ecco il gol che sblocca lo 0-0.calcia una punizione respinta dalla barriera e sul pallone che esce dall’area in una terra di nessuno si avventa Kalulu, bravo a far partire l’imprendibile sinistro del vantaggio. E’ il suo primo gol in campionato, il giusto premio per la improvvisata riserva di Romagnoli e soprattutto di Kjaer, che sembrava insostituibile.- Visto che l’Empoli non offre alcun segnale di risveglio il Milan potrebbe, e soprattutto dovrebbe, raddoppiare. Invece tanta superiorità tecnica produce il classico fumo, senza alcuna traccia di arrosto almeno sino alla fine del primo tempo quando, sicuramente il migliore degli avversari. Come troppe altre volte, così, il Milan concede agli avversari la speranza di pareggiare nella ripresa.Se fino all’intervallo soltanto Vicario aveva negato il 2-0 ai rossoneri, all’inizio della ripresa è il suo collega, fin lì disoccupato, a salvare i rossoneri. Nel giro di un paio di minuti il portiere francese è tre decisivo, soprattutto quando devia il colpo di testa di Luperto. E’ la prova che il Milan ha sbagliato a non raddoppiare nel primo tempo e ora rischia di pagare questo errore.Andreazzoli capisce che è il momento di spingere ed effettua tre cambi in un colpo solo. L’ex, rilevano Henderson, Fiamozzi e Cacace, poi inserisce ancherispettivamente al posto di Bajrami e Bandinelli. La massiccia trasfusione di forze tra gli avversari non lascia indifferente Pioli, che ritocca il Milan senza alterarne l’assetto tattico perchésostituisce Kessie per regalare più fantasia davanti, mentrerileva Messias per garantire più equilibrio. Il copione della gara però non cambia, perchéE allora Pioli gioca la carta, che entra per gli ultimi 11’ insieme con, sacrificando Giroud e Leao. Come non detto, però, perché non basta il carisma dello svedese per far passare la paura della beffa. I rossoneri non tirano più, mentre l’ultimo intervento è di Maignan che esce con sicurezza per bloccare un cross pericoloso.Perché l’importante era vincere e il Milan ha vinto. Con tanti saluti all’Inter, sempre più costretta a inseguire.19' pt Kalulu (Mil)Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Tonali, Bennacer (dal 43' st Krunic); Messias (dal 27' st Saelemaekers), Kessie (dal 27' st Diaz), Rafael Leao ( dal 37' st Rebic); Giroud (dal 37' st Ibrahimovic). A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Romagnoli, Gabbia, Krunic, Saelemaekers, Castillejo, Brahim Diaz, Maldini, Rebic, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.): Vicario; Fiamozzi (dal 17' st Stojanovic), Romagnoli, Luperto, Cacace (dal 17' st Parisi); Zurkowski, Asllani, Bandinelli (dal 26' st Benassi); Bajrami (dal 26' st Di Francesco), Henderson (dal 17' st Cutrone(; Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Stulac, Verre, Cutrone, Di Francesco, Benassi, La Mantia, Tonelli, Stojanovic, Ismajli, Viti, Parisi. Allenatore: Andreazzoli45' st Tonali (Mil)