e, senza Ibrahimovic, Leao, Bennacer e Kjaer, vince anche in casa della Sampdoria (2-1che sognavano di accorciare il distacco. Invece il successo (a segno Kessie su rigore, Castillejo) significa almeno due cose.dopo dieci giornate e avendo già affrontato il derby, la Roma e il Napoli,(colpo di testa di Tonelli sotto la traversa, deviato splendidamente da Donnarumma)Ma, mentre all’inizio la Sampdoria ha aggredito, pressato, vinto contrasti, è arrivata prima sulle seconde palle, collezionando calci d’angolo e cross, nel finale non c’è stato nulla di organizzato e previsto. Solo un lanciare lunga la palla nella speranza di una spizzata o del cross del solito. Sull’ultimo, giusto al 49’,, autore dell’1-2 sempre di testa, ha mandato alto.ha scelto di opporre il 4-4-2, con Quagliarella e Gabbiadini di punta, al 4-2-3-1 del Milan. Poi, all’intervallo, pur non cambiando sistema di gioco,Quest’ultimo è stato l’involontario protagonista dell’episodio che ha sbloccato la gara allo scadere del primo tempo. Su incursione aerea di, Jankto colpiva, anche se del tutto involontariamente,molto largo rispetto alla congruità del salto. Calvarese se ne accorgeva e, con la conferma del Var, a. Ora è ormai chiaro a tutti - anche a chi lo nega -e che qualsiasi pallone anche solo sfiorato da un braccio comporta automaticamente il calcio di rigore. Figurarsi nel caso in cui - come questo - l’arto è nettamente staccato dal corpo. Rigore luterano, ma rigore che Kessiè tornava a trasformare con molta sicurezza.Poco prima, esattamente al 39’, Tonelli aveva salvato un pallone che sembrava già dentro la porta, su azione di sfondamento di. Intorno al 20’, invece, Ferrari si era opposto con bravura e tempismo ad un tiro a colpo di sicuro, da dentro l’area, sempre di Rebic, servito damettendo la Sampdoria prima nella sua metacampo e poi non facendola uscire, quasi, dalla propria area. Difficile non ammettere che il vantaggio non fosse meritato anche perché dal 19’ del primo tempo Ranieri era stato costretto a sostituire Bereszynski (infortunato) con Colley e quest’ultimo, al centro della difesa, ha preso a giganteggiare sia sui palloni aerei che sulle sortite in velocità del Milan.Nulla e nessuno, però, avrebbe potuto al 47’ sulla splendida azione, tutta di prima e tutta palla a terra, chiusa da un passaggio di(subentrato ad uno spento Diaz) per. L’esterno destro del giovanissimo centrocampista, in crescita rispetto alle precedenti esibizioni, è finito lemme lemme sul palo alla sinistra diDa quel momento in avanti, il Milan,che ha perso anche Gabbiadini (problema muscolare) per La Gumina.Fortunatissimo, invece, ad un quarto d’ora dalla final culmine di un’azione cominciata da Hauge e proseguita da Rebic con un cross basso all’indietro sul quale Castillejo è arrivato puntuale.Detto che Rebic ha mancato il 3-0 dopo uno splendido spunto con cross di Calabria (79’), la partita si è ravvivata nella coda (82’).Ma il pareggio, ove mai fosse arrivato, sarebbe stato iniquo.





IL TABELLINO



Sampdoria - Milan 1-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 45’ p.t. rig. Kessie (M), 31’ s.t. Castillejo (M), 37’ s.t. Ekdal (S),



Assist: 31’ s.t. Rebic (M), 37’ s.t. Damsgaard (S).



Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (17’ p.t. Colley), Ferrari, Tonelli, Augello (36’ s.t. Leris); Jankto (1’ s.t. Damsgaard), Thorsby, Silva (1’ s.t. Ekdal), Candreva; Gabbiadini (12’ s.t. La Gumina), Quagliarella. All. Ranieri.



Milan (4-2-3-1); Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers (30’ s.t. Castillejo), Calhanoglu (45' s.t. Krunic), Diaz (1’ s.t. Hauge); Rebic. All. Pioli.



Arbitro: Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.



Ammoniti : 4’ p.t. Kessie (M), 25’ p.t. Silva (S), 46’ p.t. Jankto (S).