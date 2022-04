Il Milan fa davvero sul serio per Marco Asensio. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il classe '96 di proprietà del Real Madrid rappresenta la prima scelta del club rossonero per la prossima stagione, sia nel ruolo di esterno offensivo destro che in quello di trequartista, e in questi giorni è in corso una trattativa per provare a strappare il suo sì definitivo. Il contratto in essere coi blancos scade nel 2023 e la volontà del calciatore è di non prolungare, per tornare a sentirsi centrale in un progetto tecnico nel quale sia contemplato come una prima scelta. I contatti portati avanti anche nelle ultime ore dalle persone che stanno lavorando su questa pista - con tanto di blitz nella capitale spagnola - hanno partorito un gradimento di massima verso la soluzione rossonera, ma il lavoro da fare è ancora molto.Il Milan è consapevole di come un giocatore di questa caratura possa essere oggetto delle attenzioni di altre società in giro per l'Europa, in particolare dalla ricca Premier League, e giudica attualmente alte le richieste in termini di ingaggio. Allo stesso tempo, va registrata la disponibilità del Real Madrid - con cui Maldini e Massara hanno programmato da tempo un summit (come raccontato da calciomercato.com - a discutere coi rossoneri di un trasferimento del calciatore, per scongiurare la peggiore delle eventualità, ossia di perdere il ragazzo a parametro zero nell'estate del 2023. La valutazione di Asensio si aggira sui 25 milioni di euro, ma a fissare in maniera definitiva il prezzo saranno ovviamente le offerte che dovessero arrivare da qui alle prossime settimane.Il Milan ha programmato un investimento importante in quella precisa zona del campo occupata dall'ex enfant prodige del Maiorca - lo dimostrano pure i rumors su Domenico Berardi del Sassuolo o l'olandese del Bruges Noa Lang - dopo aver evidenziato nel corso di questo campionato le difficoltà di Messias e di Saelemaekers ad incidere dal punto di vista offensivo. La probabilissima partenza di Castillejo e le incertezze legate anche al futuro di Ante Rebic pongono il club di via Aldo Rossi di fronte alla necessità di intervenire sul mercato in entrata per aumentare, sia quantitativamente che qualitativamente, l'apporto dei trequartisti in termini realizzativi. E Marco Asensio rappresenta la primissima scelta per Maldini e Massara: l'assalto al giocatore del Real Madrid è partito.