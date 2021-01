Rivali sul campo ma anche sul mercato. Milan e Roma si sfidano per Otavio, trequartista brasiliano in forza al Porto. Il classe 1995 è un talento che ​ama avere il pallone tra i piedi per poter partire in velocità o fraseggiare nello stretto con i compagni o inventare gol e assist. Un profilo molto interessante anche perché in scadenza di contratto con il club lusitano. Tutta la situazione aggiornata nel nostro focus video: