Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan sta cercando l'affondo decisivo e il sorpasso su Inter, Napoli e Juventus per Sandro Tonali. Per il centrocampista del Brescia i 20 milioni di richiesta sono considerati dalla società di Via Aldo Rossi un investimento sicuro anche per il futuro e stanno provando ad intavolare una trattativa con il presidente Cellino.