L'espansione del calcio femminile in Italia passa anche dall'normalmente deputati al calcio maschile.Dopo la notizia della sfida scudetto Juventus-Fiorentina all'Allianz Stadium il 24 marzo , arriva una novità anche in casaNo, le ragazze allenate da Carolina Morace non avranno per ora il piacere di calcare il terreno di gioco di San Siro. Ma disputeranno le, impianto da 18568 posti.Le rossonere, terze in Serie A a -5 dalla vetta, migreranno quindi temporaneamente dal centro sportivo Vismara di Milano, per giocare due sfide interne nella 'casa' di una squadra professionistica come il Monza.Questi i match del Brianteo:Pur essendo ormai totalmente slegati alla compagine societaria milanista, Silvioe Adriano(patron e AD del club brianzolo) danno così una mano ai colori rossoneri.