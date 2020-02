Il mercato non finisce davvero mai, anche per un Milan che guarda già alla prossima stagione e pianifica sin da ora le mosse per rinforzarsi nei vari reparti. La politica all'insegna della scoperta di nuovi talenti in Italia e in Europa è confermata dalle indiscrezioni raccolte da calciomercato.com sul forte interesse per il terzino classe 2000 del Lione Pierre Kalulu.



DUTTILE - Capitano della formazione Under 19, è giudicato uno degli elementi più promettenti del settore giovanile dell'OL, anche in virtù della sua duttilità tattica che gli consente di agire pure da difensore centrale. Il Milan lo ha seguito ripetutamente, anche in occasione dei match di Uefa Youth League a cui ha preso parte, e si è messo sulle sue tracce anche alla luce della sua delicata situazione contrattuale. A giugno scade infatti il suo contratto da "stagiaire" e sinora tutti i tentativi di fargli firmare il primo contratto da professionista sono stati infruttuosi.



FATTORE MODRIC - "Credo molto in lui, anche se non ha trovato ancora un accordo col club. Spero che firmi, ho parlato con lui di questo, ma non sono il tipo di allenatore che mette fuori un calciatore per questioni contrattuali", ha dichiarato recentemente il tecnico del Lione Rudi Garcia. Consapevole delle manovre dietro le quinte del Milan e del Siviglia, così come del recente cambio di procura di Kalulu, che si è messo nelle mani di un'agenzia spagnola che cura anche gli interessi di Luka Modric (vecchio pallino rossonero). Per il Milan un'occasione a costo zero da sfruttare per continuare a programmare il futuro.