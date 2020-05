Il Psg non ha ancora blindato il gioiellino classe 2002 Tanguy Kouassi (l eggi qui la presentazione ), cresciuto la passata stagione nell'unger 19 allenata da Thiago Motta e promosso, con grandi risultati, in prima squadra quest'anno. Il 15 febbraio ha firmato i suoi primi gol da professionista, una doppietta che gli ha consentito di diventare il secondo giocatore più precoce di sempre nella storia della Ligue 1 - a 17 anni e 253 giorni, dietro soltanto a Lionel Justier -. E, in tema di record e statistiche, contro il Reims nella semifinale di Coupe de la Ligue ha realizzato la rete numero 4000 nella storia del suo club. Può fare sia il difensore centrale che da playmaker grazie alla giusta miscela di un fisico imponente al quale abbina qualità tecniche molto elevate.Leonardo non può più permettersi di lasciare andare via i migliori giovani del proprio settore giovanile.Il direttore sportivo del Psg non demorde, al netto di diversi tentativi falliti, e vuole far firmare il primo contratto da professionista al parigino. LaTanguy è un affare vero, il Milan ci pensa e dalla Francia assicurano che il gradimento è reciproco.Proprio come Kouassi, il ragazzo dei record che tanto somiglia a Marcel Desailly.