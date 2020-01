Non esce nessuno se prima non c’è il sostituto. Il discorso è valso per i portieri (è arrivato il via libera per l’addio di Reina solo dopo l’intesa per Begovic), vale anche per i difensori in casa Milan. Giornata ricca d’incontri oggi per i dirigenti rossoneri Boban, Maldini e Massara, che nel pomeriggio hanno incontrato alcuni intermediari dell’agenzia Sport 11 Arena. Un’occasione per intensificare i contatti per Jean Marcelin, difensore centrale classe 2000 dell’Auxerre. Un giocatore che piace per il presente e soprattutto il futuro, ma che potrebbe arrivare in rossonero solo in caso di partenza di Matteo Gabbia.









Sembrava ormai in via di definizione la cessione proprio di Gabbia al Parma, con l’agente Tulio Tinti e il giocatore in sede oggi, ma il Milan ha bloccato tutto. Al momento, Pioli non ha intenzione di lasciar partire il casse 1999. In standby, dunque, anche la pista che porta a Marcelin. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore, ma a oggi il Milan ha bloccato le due operazioni: l’uscita di Gabbia (direzione Parma) e l’arrivo di Marcelin (dall’Auxerre). Valutazioni in corso per i rossoneri, il mercato è nel vivo.