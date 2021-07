quello che si sta muovendo con grande fervore in questa finestra di mercato. Il club rossonero,sta lavorando su una serie di situazioni per anticipare le mosse delle concorrenti per alcuni dei migliori prospetti in giro per l'Europa. Mosse per rinforzare da subito la formazione Primavera, che sarà impegnata nella Uefa Youth League nel corso della prossima stagione, ma con uno sguardo diretto anche alla prima squadra.- Rientra in questa logica, di proprietà del Nancy. Dopo il blitz dei suoi agenti della scorsa settimana,, forti del gradimento totale del ragazzo e del suo entourage (c'è un'intesa di massima per un contratto triennale con opzione per altre due stagioni),, quando si entrerà negli ultimi 6 mesi di contratto di Bondo col Nancy. Per una questione di buoni rapporti tra società e per rinforzare da subito la Primavera di Giunti, i rossoneri confidano di giungere ad un accordo già nei prossimi giorni.- Ma le manovre degli uomini mercato milanisti non si fermano qui.è infatti in grado diCalciatore di grandi qualità tecniche, promosso a pieni voti dallo scouting rossonero ma finito sul taccuino di diverse formazioni europee, è legato alla sua attuale squadra fino al 2024.. E' un Milan che guarda al presente e allo stesso tempo al futuro: oltre a Bondo, nel mirino c'è pure Dwomoh.