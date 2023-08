Il calciomercato vissuto in quel di Via Aldo Rossi ha regalato ben otto acquisti che hanno rivoluzionato la rosa in dote a Stefano Pioli. Con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle e con il budget messo a disposizione dalla proprietà e da Gerry Cardinale, la triade composta da Furlani/Moncada/D’Ottavio ha perfezionato un via vai di colpi importanti, quanto necessari per rinforzare la squadra rossonera e permettere al tecnico emiliano di avere un roster di tutto rispetto e, soprattutto, una serie di elementi utilizzabili anche in corso d’opera. In sostanza, non solo nuovi titolari ma il mercato ha regalato una maggiore profondità alla panchina rossonera. Una coperta che, come dimostrato, l’anno scorso finiva per essere un po’ corta al primo infortunio, problema fisico o squalifica.Gli indizi attuali portano verso Broja (con Ekitike sullo sfondo) ma,Fermi tutti: nessuno discute l’assoluto livello tecnico-tattico del francese né l’affidabilità dimostrata in questi due anni da attaccante titolare del Milan. Anzi.– con la vittoria dello Scudetto – e che abbia aiutato, finalmente, a spezzare la maledizione della maglia numero 9 che, dai tempi di Pippo Inzaghi, non era stata in grado più di avere un proprietario capace di essere il punto di riferimento dell’attacco del Milan (anche se a Milano sono passati centravanti del calibro di Pato, Fernando Torres, Luiz Adriano e Higuain).Tra Nazionale e club, si sfiorano le 60 presenze stagionali. Difficile immaginare che possa rendere ad altissimo livello continuando con questo marcato uso.Anche qui, alt. Partiamo da un presupposto. Il giovane centravanti rossonero ha già dimostrato un certo feeling con il gol e anche un’ottima propensione al sacrificio, alla battaglia, al saper sorreggere un attacco solo sulle sue spalle. Seppur il rullino in campionato si sia fermato a sole 6 reti lo scorso anno, va visionata la sua crescita nell’insieme, nel suo modo di giocare, nello stile adottato in campo. Lecce è stato un banco di prova importante per la sua maturazione ma, per vedere se i semi di questa pianta genereranno gustosi frutti,21 anni e classe 2002, la carta d’identità è tutta dalla sua parte, ci sarà tempo e luogo per capire se il futuro dell’attacco rossonero sarà sulle spalle di Lorenzo Colombo., prima di tornare nuovamente a Milanello e dimostrare al mondo il suo valore.Anche qui ci vuole una piccola premessa. Lo svizzero, arrivato dal Salisburgo, ha vissuto la sua prima vera stagione da punta centrale solo durante l’ultima annata: 34 presenze e 14 reti, un bottino di tutto rispetto, considerando il fatto che si tratti di un classe 2000.64 partiteEsempio perfetto rimane il Trofeo Silvio Berlusconi dove, contro il Monza, la sostituzione è avvenuta ruolo su ruolo con il numero 10 di Via Aldo Rossi.Il rendimento da esterno sembra essere di qualità superiore partendo da sinistra ma è ovvio che sarà il campo a parlare e a rispondere a tutti i nostri quesiti.Qui, invece, il discorso è abbastanza semplice.Arrivato a parametro zero la scorsa estate, proprio per essere quella tanto ricercata alternativa a Giroud, ha fallito il compito su tutta la linea. 36 presenze complessive stagionali, 2 gol e un solo assist. Le reti, tra l’altro, sono arrivate in situazioni che non avrebbero inficiato il risultato dei meneghini (vittoria 4-1 contro il Monza e sconfitta per 5-2 contro il Sassuolo).Tanto insufficienti che l’ex Reds è finito tra i giocatori in esubero per la società ma, al momento, continua a rifiutare la destinazione saudita (unica pista percorribile attualmente), sognando un ritorno di Premier League.