Il Milan è molto attivo sul mercato. Nelle scorse è stata completata la cessione del difensore brasiliano Leo Duarte al Basaksehir con la formula del prestito. Ora Frederic Massara e Paolo Maldini si stanno concentrando sull'operazione Soualiho Meité con il Torino.



NUOVI CONTATTI - Contatti positivi anche in giornata, il Torino ha aperto alla cessione di Soualiho Meitè. Il Milan ha di fatto bloccato il centrocampista francese, pupillo del capo dell'area scouting Geoffrey Moncada dai tempi dell'esperienza comune al Monaco.



FORMULA E TEMPISTICHE - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan vuole Soualiho Meitè con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si tratta sulle cifre che dovrebbero essere così suddivise: 1 milione per il prestito e 8 per il diritto di acquisto. Ultime valutazioni in corso in quel di casa Milan, attese novità nelle prossime 48 ore.