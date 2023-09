Il modo migliore per prepararsi alla difficile trasferta di mercoledì a Dortmund, anche se il Borussia non concederà così tanto spazio ai rossoneri, che rischiano nel primo tempo chiuso sullo 0-0, ma poi dominano nel secondo con una dimostrazione di grande freschezza atletica., premiato anche nei cambi in corsa perché Musah non fa rimpiangere l’infortunato Loftus- Cheek, mentre a Okafor bastano pochi minuti per mettere al sicuro il successo, confermando di essere lui il vice Giroud.Morale della favola: il Milan conferma di avere smaltito la sbornia del derby, con i titolari e le alternative in grado di correre per lo scudetto. La Lazio, invece, che mercoledì giocherà a Glasgow contro il Celtic, al di là dell’assenza di Immobile non è più la stessa che ha chiuso al secondo posto l’ultimo campionato.Per un tempo non bastano i rientri di Giroud e Leao e la conferma di Adli per rivedere lo stesso Milan di Cagliari, perché la Lazio cerca di rifare ai rossoneri lo stesso scherzetto riuscito al Sassuolo contro l’Inter. Inizialmente senza l’acciaccato Immobile, con l’argentino Castellanos per la prima volta dall’inizio al suo posto, l, perché in assenza delle verticalizzazioni di Reijnders o della spinta di Loftus-Cheek, il suo gioco nasce soltanto dalla destra, dove capitan Calabria e soprattutto Pulisic davanti a lui spingono e crossano al centro. E siccome Adli si fa notare più per i falli che per i lanci, la Lazio riparte sfruttando la velocità di Felipe Anderson sulla destra e di Zaccagni sulla sinistra.Al momento del dunque, infatti, quando Tomori, più attento di Kjaer, non riesce a mettere una pezza, Felipe Anderson calcia sull’esterno della rete, mentre Castellanos e Zaccagni non spaventano il rientrante Maignan che blocca senza problemi le loro conclusioni. La gara si mantiene così sul filo dell’equilibrio e soltanto dopo la forzata sostituzione di Loftus-Cheek con Musah, iL’olandese ha il merito di essere al posto giusto al momento giusto, non quello di segnare un gran gol di tacco perché il suo pallone finisce fuori. Evidentemente, però, questo bel finale del primo tempo carica i rossoneri che ripartono alzando il ritmo all’inizio del secondo.. Giusto così, perché ora si assiste a un’altra partita con la Lazio costretta, suo malgrado, a subire la pressione rossonera. Nemmeno dopo il gol si placa la voglia di attaccare dei rossoneri, tra i quali persino Tomori si proietta in attacco., nella speranza che siano entrambi più incisivi di Castellanos e Felipe Anderson, perché il Milan sfiora ripetutamente il raddoppio. Musah e soprattutto lo scatenato Pulisic, lasciati colpevolmente soli dai difensori biancocelesti, hanno infatti la grande occasione per firmare il 2-0, negato soltanto dal bravissimo Provedel., dopo il primo di Cagliari, deviando il pallone offertogli dal secondo assist di Leao. Con tanti saluti alla Lazio e soprattutto all’Inter, perché il Milan non si è arreso dopo il derby.