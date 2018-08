Sarà Samu Castillejo il nuovo rinforzo offensivo per il Milan di Rino Gattuso . L’accordo totale col Villarreal è stato trovato ieri sera: Castillejo costerà 3 milioni di euro per il prestito oneroso più 15 milioni di euro per l'obbligo di riscatto più il cartellino di Carlos Bacca, l'anno scorso a segno 15 volte in 35 partite di Liga. L’esterno spagnolo oggi non si è allenato: segnale evidente che è ormai prossimo a dire addio al Villarreal per vestire la maglia del Milan. In rossonero sarà l’alternativa a Suso e Hakan Calhanoglu sulle corsie laterali del Milan. Un rinforzo richiesto da Gattuso , che ha intenzione di continuare col 4-3-3 della scorsa stagione.



EL FIDEO - Ma chi è Samu Castillejo ? Soprannominato El Fideo , letteralmente lo spaghetto, come Di Maria, per la struttura fisica esile e longilinea. Alto 1,82 metri, Castillejo è nato a Malaga il 18 gennaio 1995 ed è cresciuto nel settore giovanile del club della sua città, di cui è anche tifoso. Ha mosso i primi passi sui campi di calcio a 5 ed è cresciuto grazie ai consigli del nonno. Il suo fisico particolarmente snello gli permette di essere sgusciante e rapido in campo, soprattutto nel breve e nello stretto. Mancino naturale, assomiglia a Suso, ma è più veloce dello spagnolo del Milan e salta l’uomo con maggiore facilità, soprattutto in dribbling. Non ha il vizio del gol (solo 10 reti in 125 partite di Liga con la maglia del Villarreal ), ma è un giocatore molto abile a creare superiorità numerica, sulle fasce, ma anche quando taglia verso l’interno del campo. Ha chiuso la scorsa Liga spagnola con 6 gol e 7 assist in 30 partite, il suo record personale da quando è al Villarreal .



DUE IDOLI EX MILAN - In precedenza aveva vestito solo la maglia del Malaga, fino al 2014/2015. Voleva l’Atletico Madrid, ma El submarino amarillo ha bruciato la concorrenza dei Colchoneros e si è assicurato le prestazioni del giocatore per 8 milioni di euro. El Fideo Castillejo , oltre a Di Maria, ha due idoli: “Sono sempre stato affascinato dai giocatori brasiliani. Mi piaceva molto Ronaldinho del Barcellona, ma anche Robinho ai tempi del Real Madrid”. Guarda caso due giocatori che, dopo le rispettive esperienze con Barcellona e Real Madrid, hanno vestito la maglia del Milan. Castillejo era a un passo dal Siviglia nelle scorse ore, ma i tifosi si sono opposti all'operazione perché avrebbe implicato la partenza di Sarabia. Ormai è deciso, Castillejo arriva in rossonero, Gattuso avrà il suo Fideo . Una nuova soluzione offensiva per il Milan, una nuova freccia regalata da Leonardo all'allenatore milanista.



