Giovedì è andato in scena un summit a casa Milan tra il club rossonero con i suoi dirigenti e gli agenti del difensore brasiliano Leo Duarte che è attualmente in prestito con diritto di riscatto al Basaksehir.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il club turco sta valutando la possibilità di anticipare il riscatto del centrale, pattuito per 5,5 milioni di euro, e per cui la scadenza è fissata per il prossimo gennaio. Su Duarte ci sono stati diversi sondaggi nelle ultime settimane anche da altri club, ma la priorità è stata data al club turco.