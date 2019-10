Sette novembre del 1982, a San Siro la, con i gol di Tivelli e, batteva il, in rete con Joe, ed espugnava la casa rossonera. 50mila tifosi al Meazza ammutoliti dagli Aquilotti, con un Diavolo in Serie B che cadeva contro la squadra di Cava de' Tirreni, al secondo campionato in cadetteria.Ora, la, twitta per schernire i rossoneri, alle prese con un cambio di panchina e una classifica difficile:. Quartultimi in Serie C, Germinale e compagni lottano per la salvezza. E sfidano il Milan.