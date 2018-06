Se l'estate 2017 è stata rovente per Gianluigi Donnarumma in chiave mercato, quella 2018 non si preannuncia da meno: il giovane portiere continua ad essere al centro di numerosi rumors, con l'addio al Milan che resta un'opzione possibile e diversi club alla finestra. Dubbi sulla permanenza, che traspaiono anche dalle parole strappategli da MondoNapoli.it al Santuario di Pompei in occasione del battesimo del nipote (figlio del fratello Antonio): "Sono un giocatore del Milan, ma non so ancora niente sul mio futuro, per ora sono in vacanza...".



STALLO - Tutto rimandato dunque, ma nelle prossime settimane le discussioni sul prosieguo della sua carriera si faranno decisamente più intensi e approfonditi. Il Milan, d'altronde, non chiude del tutto le porte alla cessione di Donnarumma, a condizione però che venga rispettata la valutazione economica: 50-60 milioni di euro, i rossoneri non ascolteranno offerte al di sotto di questa cifra per l'estremo difensore classe '99 e proprio questa condizione frena le pretendenti, che stanno gradualmente abbandonando la pista. Il Napoli, suggestione invocata dai tifosi e argomento della domanda dei colleghi di MondoNapoli.it, non è concretamente interessato a ragionare su queste cifre, il PSG ha chiuso il discorso tra i pali con Buffon mentre Liverpool e Real Madrid hanno virato su altri obiettivi come Alisson, Oblak e Courtois, un domino di portieri che rischia di tagliare fuori Gigio. Per questo il suo agente Mino Raiola, che recentemente ha visto un miglioramento nei proprio rapporti con il ds milanista Massimiliano Mirabelli, è al lavoro per provare a limare le pretese dei rossoneri di almeno 10-15 milioni di euro, il che potrebbe rimettere in gioco soprattutto il Liverpool, in attesa poi che la sentenza dell'UEFA prevista per il 19 di giugno faccia chiarezza sul prossimo mercato del Diavolo. Giorni di attesa dunque: Donnarumma si gode le vacanze e aspetta novità sul proprio futuro, se sarà ancora al Milan o altrove.



@Albri_Fede90