Non è difficile avere stima di. Né dell’uomo, che più volte nel corso della sua vita pubblica ha dimostrato; né del professionista,. Quanto gli sta capitando da qualche tempo a questa parte, però, merita una riflessione, perché la rottura clamorosa e traumatica con lanon è il primo episodio del genere a vederlo coinvolto. Anzi: è il terzo in due anni. Tanti.Nell’estate delGattuso ha lasciato ilin rotta con il suo vecchio amicoe soprattutto con. Ha dato una lezione di sensibilità, rinunciando all’ingaggio ma pretendendo che venissero pagati i suoi collaboratori, e se n’è andato sbattendo la porta.ha sostituitoa metà stagione, si è guadagnato la conferma, ma sei mesi fa è entrato in rotta di collisione con. La frattura è diventata sempre più profonda, i toni decisamente sgradevoli. Ha dovuto anche affrontare, a cominciare dalla malattia agli occhi, ma si è comunque arrivati al muro contro muro: la sua sorte era segnata ben prima che fallisse l’assalto alla Champions nell’ultima sciagurata partita contro il Verona. Contro di lui a Napoli è stata messa in piedi, ma a livello nazionale ha goduto nuovamente di grande credito:Adesso l’ultimo atto a. Anchespesso è sgradevole e arrogante, in questo ricorda il presidente del Napoli, ma: tre settimane e via, tutto per aria. Con il retrogusto amaro che sullo sfondo ci sia, il procuratore di Rino, pronto a chiedere laute commissioni per calciatori segnalati dall’allenatore. Una brutta storia, nella quale per molti è facile indicare come responsabile l’aggressivo proprietario del club viola.: uomini con storie e eleganza differenti. Gattuso in 24 mesied è chiaro che la colpa non può essere sempre degli altri. Sennò Rino diventa come l’automobilista convinto che vadano tutti contromano:@steagresti