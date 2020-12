Dita incrociate per il Milan in vista dell'ultima partita del 2020 contro la Lazio: è attesa per conoscere le condizioni di Ante Rebic e Sandro Tonali. Mentre oggi la squadra, agli ordini di Pioli, si è divisa in due per lavorare (palestra per tutti, poi defaticante per gli undici titolari contro il Sassuolo e lavoro tecnico-atletico più partitella per gli altri) i due giocatori sono rimasti a riposo dopo i problemi accusati (piede per il croato, risendimento all'adduttore destro in seguito a un contrasto per l'ex Brescia). Per sapere se Rebic e Tonali saranno a disposizione di Pioli, però, bisognerà attendere domani, quando staff tecnico e medico dei rossoneri prenderanno una decisione.



LE ALTERNATIVE - Nel frattempo, Pioli studia alternative qualora non dovessero recuperare Rebic e Tonali. Con Hakan Calhanoglu al centro del rebus: il turco potrebbe arretrare in mediana accanto a Krunic (unico di ruolo complice anche la squalifica di Kessie e l'assenza già nota di Bennacer), lasciando spazio ad Hauge per completare con Brahim Diaz e Saelemaekers il terzetto alle spalle di Leao; in alternativa, Calhanoglu potrebbe essere confermato sulla trequarti, con Calabria avanzato in mediana e Dalot sulla destra, una soluzione questa che garantirebbe più soluzioni offensive in corsa al Milan.