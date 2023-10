Il Milan vuole Juan Miranda. Il classe 2000 è diventato il grande obiettivo dei rossoneri alla ricerca di un'alternativa di qualità a Theo Hernandez. Un tema, quello del terzino sinistro, rilanciato in occasione della sfida con la Juventus, con Pioli privo del francese e, in extremis, anche del giovane Davide Bartesaghi fermato da un problema alla caviglia. Moncada e D'Ottavio apprezzano particolarmente il profilo dello spagnolo e l'intenzione è di accelerare, anche per anticipare la concorrenza di club spagnoli e tedeschi.



BUDGET PER GENNAIO - L'obiettivo è provare l'affondo già a gennaio, sfruttando la situazione contrattuale di Miranda: il contratto con il Betis scade a fine stagione e attualmente le trattative con il club di Siviglia per il rinnovo non hanno portato a sviluppi positivi. Il Milan fiuta la possibilità di un affare a costi contenuti e a proposito ha stanziato un budget di massima per strapparlo agli andalusi nella finestra invernale: circa 5 milioni di euro, tanto sono disposti a mettere sul piatto i rossoneri per arrivare subito al giocatore. Se invece il Betis non aprirà alla cessione, non cambieranno le intenzioni del Diavolo, con la dirigenza che proverà a quel punto a bloccare il difensore per la prossima stagione a parametro zero. I dialoghi proseguono, Miranda è un nome caldo per il mercato del Milan.