Obiettivo ripartire. Dopo il ko con la Juve, il Milan si appresta ad affrontare il Torino con l'intenzione di riprendere subito il cammino trionfale delle ultime settimane. Stefano Pioli e i suoi ragazzi viaggiano sulle ali dell'entusiasmo e non solo, consci delle sicurezze ormai ottenute con il passare dei mesi.Il motivo è presto detto: la situazione economica è delicata per tutti e coinvolge l'intero mondo del pallone., accontentato invece dall'offerta del Borussia Moenchengladbach., l'intenzione del Milan è quella di cederlo solo a titolo definitivo. Sullo sfondo vanno registrati anche i sondaggi di alcuni club francesi.. In una recente intervista, l'agente del calciatore ha ribadito come sia un rischio restare in rossonero giocando così poco (soli 112 minuti stagionali):