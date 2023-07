Il Milan libera lo spazio per il secondo extracomunitario da aggiungere alla rosa, dopo l'arrivo di Ruben Loftus-Cheek. Kingsford Boakye, talento ghanese classe 2004 prelevato lo scorso marzo dall’MSK Zilina Africa. ha lasciato il club rossonero e ha liberato il secondo slot, che il club rossonero intende occupare con Samuel Chukwueze, obiettivo di mercato n9igeriano del Villarreal.



IL SECONDO SLOT SUBORDINATO - In caso contrario sarebbe stato solo uno lo spazio libero, già colmato con l'arrivo dell'inglese ex Chelsea, a causa dei vincoli della Serie A: uno dei due extracomunitari può essere acquistato senza nessun vincolo, se non ha almeno 5 partite nella sua nazionale di categoria o almeno 2 match nella sua nazionale di categoria nell’ultimo anno, mentre il secondo può essere tesserato solo a patto che uno degli extracomunitari già presente in rosa venga ceduto all’estero, in questo caso uno tra Boakye, tesserato con un contratto per la prima squadra, ma anche Tomori, Krunic, Messias, Lazetic e Vasquez



LA REGOLA SUGLI EXTRACOMUNITARI - La regola della Serie A sugli slot per gli extracomunitari effettua una distinzione netta tra le squadre che già ne posseggono più di due, quelli che ne posseggono solo due e quelli che ne hanno uno o zero. Il regolamento dice che: “Le squadre con più di due giocatori extracomunitari tesserati a titolo definitivo alla fine dell’annata sportiva 2022/2023 possono prenderne nell’arco della stagione 2023/2024 un massimo di altri due provenienti dall’estero”.