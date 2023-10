"Come si fa a non essere romantici col baseball" si dice in "Moneyball", film del 2011, molto caro all'attuale dirigenza del. Eppure lo spostamento da The Great Game a The Global Game è in atto in seno ai rossoneri.e i risultati premiano la direzione intrapresa verso le stelle e le strisce.- In estate infatti sono arrivati Christiane Yunus, alfieri della new wave made in Usa, e giunti a Milano da top player. I tempi delle meteoresono ormai lontani, i due statunitensi sono al Milan per esserne protagonisti. I rossoneri hanno spesoper assicurarseli e ora esultano per quanto di buono stanno producendo in campo.- L'ultimo a prendersi i riflettori di San Siro è stato 'l'italiano' Musah. Arrivato dal, per lui si è trattato di fatti di un ritorno. La storia è ormai nota: il giovane Yunus è nato a New York ma. Dunque parla perfettamente l'italiano e il Belpaese era nel suo destino. Sbocciato sotto la guida diin Spagna, step by step, sta prendendosi sempre più spazio tra i coprotagonisti milanisti. Con laè arrivata un'altra prestazione a tutto tondo. Musah era partito dalla panchina ma si è visto catapultare in campo dallo stop diL'inglese ha patito un problema alla zona del pube e degli addominali che promette di tenerlo ai box a lungo. Nessun problema però per Pioli che ha capito di potersi fidare al 100% dell'ex Valencia e gli ha già 'regalato' 6 presenze in tutte le competizioni.Musah calpesta infatti zone diverse del campo e lo fa a modo suo. Se l'inglese è tutta forza e prorompenza, l'americano è invece un moto perpetuo, veloce più che potente, dotato anche tecnicamente. Se Loftus-Cheek preferisce sfondare nell'interno, il suo sostitutoUna tendenza che cambia anche il modo di giocare del Milan. Con la Lazio infatti lo spostamento volontario del newyorchese ha di fatti liberatoche, affrancato dal raddoppio costante, ha potuto accentrarsi e godere di una libertà tale che gli ha permesso di portare in vantaggio i suoi. Pioli ha apprezzato, con riserva: "Ha caratteristiche di inserimento e tanta gamba., ma oggi ha messo tanta qualità nella partita".L'alter-ego di Leao sulla fascia destra continua a timbrare il cartellino con una regolarità mai avuta in carriera. Sono già 3 i gol in 8 presenze e la sensazione di essere dinanzi aQuando è arrivato da esubero del Chelsea, qualcuno lo aveva bollato come colpo 'presidenziale'. Un arrivo più per vendere maglie ed essere presenti sul mercato americano che di effettiva incidenza sul campo. Sono bastati però pochi minuti in Serie A per ribadire come. Pulisic è e resta un simbolo, il volto del calcio statunitense nel mondo. Un ruolo ereditato da Landone sublimato da Captain America. Da quando c'è lui intanto la vendita delle maglie del Milan è cresciuta di oltre il 200 percento e negli USA il 90% dei kit venduti porta il suo nome sulle spalle. Numeri che però impallidiscono davanti all'approccio di Christian col calcio italiano. Serviva qualcuno che riuscisse a concretizzare la grande mole di gioco creata dae Pioli l'ha trovato nel suo numero 11.- Connazionali, amici, sponsor l'uno dell'altro.Il primo vanta 62 presenze, bagnate da 26 reti e 16 assist. Un top player e anche un buon ds. È stato infatti lui a spingere il compagno ad accettare la corte rossonera. “Musah è fantastico,. Il suo modo di essere, il suo sorriso quando gioca, la personalità e poi mi aiuterà con l’italiano, è molto più avanti di me”, ha detto al suo arrivo. Anche Yunus è ormai titolare fisso degli States. Il c.t.lo ha fatto debuttare a novembre del 2020 e da lì ha incanellato 29 presenze. In più funge anche da traduttore. "Ci sono io per lui, sta imparando e sono sicuro che migliorerà", ha confessato. All smiles, insomma. In più i risultati degli americani sono ottimi anche dietro alla scrivania. Cone il presidente, il bilancio è tornato in utile, cosa che non accadeva dal. La stagione 2022/23 si è chiusa con un positivo di, un netto miglioramento rispetto al rosso di oltre 66 milioni di euro di quella passata. E a sorridere sono anche i ricavi che hanno superato quota. La rivoluzione americana è in atto e va a gonfie vele.