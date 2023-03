Il Milan "chiama" gli abbonati. Di mezzo c’è la questione nuovo stadio: ai tifosi rossoneri più affezionati sta arrivando una mail del club, intenzionato a capire di più proprio da chi poi dovrà riempire la nuova casa del Diavolo: "Ci teniamo a sapere le tue opinioni relative allo stadio".



L’IDEA - "Certamente - si legge nella mail - sei a conoscenza del progetto per il nuovo stadio, una priorità per il Milan nel percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio internazionale e con l'obiettivo di regalare a tutti i tifosi il miglior stadio del mondo. Per finalizzare il progetto, ci teniamo a sapere le tue opinioni". Insomma, un sondaggio per permettere agli abbonati di esprimere un’opinione importante su un tema delicato.



LE DOMANDE - L’indagine del Milan chiede ai supporter di esprimere con chiarezza quelli che sarebbero i vantaggi derivanti dalla realizzazione di un nuovo stadio, passando per residenza, numero di partite stagionali viste a San Siro e tempistiche per raggiungere l’impianto. Pochi minuti per conoscere meglio i bisogni e le esigenze dei tifosi, prima di prendere una decisione importante per il futuro.