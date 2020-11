IL TABELLINO

punti non è soltanto lui, ma è soprattutto lui, bravo a regalare a Kessie il pallone dell’1-0 e semplicemente straordinario alla fine quando firma con una rovesciata il definitivo 2-1 con il suo settimo gol in sei giornate, attenzione non partite perché ne ha saltate due., perché l’Udinese non è lo Sparta Praga strapazzato con un netto 3-0, il Milan soffre prima di vincere perché i padroni di casa sanno come impegnarlo., anche se l’Udinese lo aveva raggiunto grazi a un rigore trasformato da De Paul, dopo un nuovo errore di Romagnoli, entrato scorrettamente su Pussetto. Nel calcio, però, contano soltanto i fatti, cioè i risultati e non può essere un caso se la squadra di Pioli allunga a 24 la propria serie di partite senza sconfitte, in attesa di continuare a stupire, perché una cosa è certa:che sa sempre scegliere e poi cambiare in corsa la formazione migliore.che ci crede sempre riuscendo a mettere in difficoltà la capolista. Ridisegnata con un nuovo 4-3-3 che in fase difensiva si trasforma in 4-5-1, quando i due esterni Pussetto e l’ex Deulofeu si abbassano sulla linea dei centrocampisti, la squadra di Gotti parte bene con una compattezza che non concede spazi ai rossoneri. Gli uomini di Pioli, però, sono bravi a non rimanere invischiati nella ragnatela bianconera e dopo un quarto d’ora, in cui Deulofeu non riesce a sorprendere Donnarumma al rientro,che arriva in corsa e spara un destro sotto a traversa imprendibile per Musso.Sembra fatta perché il Milan gioca a memoria, dando l’impressione di controllare la partita anche se sfrutta poco le fasce laterali a destra con Saelemaekers e a sinistra con Leao, ma proprio Kessie che aveva sbloccato la partita perde un pallone favorendo iperché il Milan dà l’impressione di peccare di presunzione, malgrado la rabbia di Ibrahimovic che arretra persino davanti a Donnarumma per liberare l’area prima di trovarsi dalla parte opposta per cercare invano la conclusione del 2-0., malgrado le proteste rossonere, e dal dischetto De Paul firma l’1-1. C’è tutto il tempo per tornare in vantaggio, ma il Milan fatica a trovare lo spunto decisivo anche perché l’Udinese lo tiene sulla corda. E allora Pioli incomincia a correre ai ripari, inserendo Tonali e Diaz al posto di Bennacer e Saelemaekers. Ma soprattutto, dopo gli innesti sull’altro fronte di Lasagna e Ouwejan che rilevano Okaka e Deulofeu, ecco il gradito ritorno di Rebic con l’ingresso di Dalot per far rifiatare Leao e Calabria., volando più in alto di tutti gli avversari. Il vero simbolo di una squadra che vola più in alto di tutti. In Italia e in Europa League.Marcatori: 18’ p.t. Kessie (M), 3’ s.t. De Paul rig. (U), 38’ s.t. Ibrahimovic (M)Assist: 18’ p.t. Ibrahimovic (M)Udinese (4-3-3): Musso; Stryger Larsen (37’ s.t. Bonifazi), Becao, De Maio, Samir; De Paul, Arslan (18’ s.t. Makengo), Pereyra (37’ s.t. Forestieri); Pussetto, Okaka (26’ s.t. Lasagna), Deulofeu (26’ s.t. Ouwejan). All. Gotti.Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria (26’ s.t. Dalot), Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer (12’ s.t. Tonali), Kessie; Saelemaekers (12’ s.t. Diaz), Calhanoglu (44’ s.t. Krunic), Leao (26’ s.t. Rebic); Ibrahimovic. All. Pioli.Arbitro: Di Bello di BrindisiAmmoniti: 13’ p.t. Hernandez (M), 24’ p.t. Becao (U), 39’ p.t. Arslan (U), 4’ s.t. Donnarumma (M)