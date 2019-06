Manca solo l'ufficialità per Simone Inzaghi, a prezzo di Milinkovic. Lotito è andato incontro a Inzaghi, grazie alla mediazione di Tare, due anni di contratto e la firma del rinnovo. Come riporta il Messaggero, Lotito e Scaroni del Milan si sono sentiti, hanno trovato un accordo tra gentiluomini. Il Diavolo toglie lo grinfie da Inzaghi, e ottiene in cambio una corsia preferenziale per Sergej Milinkovic Savic.



MERCATO MILAN - Già, perché il grande sogno di Elliot, ottenuto il sì di Maldini, sarà regalare al nuovo allenatore, probabilmente Giampaolo, il centrocampista serbo inseguito a lungo durante la scorsa estate. Lotito ha rifiutato 120 milioni in 3 esercizi, ora pronto ad ascoltare qualsiasi proposta, con base d'asta ancora 100 milioni. Con una certezza: la Juventus ha l'accordo con il giocatore, ma il Milan gode di ottimi rapporti con Lotito. E Milinkovic? Vuole andare via da Formello, ma per giocare la Champions...