Gazzetta - "Il Milan molla Theo Hernandez": niente rinnovo, due vie d'uscita

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla di rivoluzione d'estate in casa: i rossoneri, infatti, sarebbero pronti a dar seguito alle grandi manovre varate a gennaio per completare il processo di rinnovamento della rosa del Diavolo. Nella seconda parte di stagione occhi puntati sul rendimento in campionato di Sergio, per decidere se andare avanti o meno con lui in panchina, ma ci sono già dei movimenti pianificati per i mesi più caldi.- In cima alla lista c'è, definito dalla Rosea il "principale colpevole dell'eliminazione dalla Champions League, indolente e svogliato da oramai un anno e mezzo".

- Interrotti i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026: la sensazione è cherimediata contro il Feyenoord abbia posto la- Adesso, si legge, le soluzioni sono due:andando così in scadenza di contratto. Ad oggi, viene ripetuto a chiare lettere,, soprattutto alle cifre da lui richieste. A poco, insomma, sembra essere valso il messaggio di scuse a società, compagni e tifosi postato ieri sui social.