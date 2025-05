Il Milan chiude la stagione con una vittoria: Gabbia e Joao Felix in goal contro il Monza. Ma San Siro contesta

Simone Gervasio

Ilchiude la stagione 2024/25 con una vittoria ai danni dele frutto delle reti di, intorno all'ora di gioco, e di, dieci minuti dopo. In un silenzio assordante intervallato dai fischi e dai cori di contestazione dei tifosi a, i rossoneri centrano gli ultimi tre punti, quelli che li portano a quota, uno in più deldellache ha però ancora una gara da giocare in questo campionato e può riscavalcarli, costringendoli a un esordio ingià ad agosto. La squadra di Conceicao sarà almeno ottava ma aspetta quindi buone notizie da Udine domani.

Dopo un primo tempo anonimo, nel secondo i padroni di casa dimostrano di voler spingere sull'acceleratore e, dopo alcune occasioni pericolose, passano con una zuccata die chiudono il conto con una punizione di. Buone impressioni da, 90' in panchina perPer la squadra diun'altra, l'ennesima, sconfitta. I brianzoli chiudono la stagione a, evitano di battere i record negativi della storia della Serie A e ora devono già pensare al prossimo campionato di64' Gabbia (Mi), 74' Joao Felix (Mi)

(3-4-1-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah (46' Chukwueze), Reijnders, Loftus-Cheek, Bartesaghi (61' Jimenez); Pulisic (86' Florenzi); Joao Felix (80' Fofana), Jovic (46' Camarda).: Conceicao.(3-5-2): Pizzignacco (82' Mazza); Pereira, Caldirola (79' Izzo), Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Ciurria (70' Castrovilli), Kyriakopoulos; Caprari (70' Caprari), Keita Balde (79' Petagna).. Nesta.- Bianco (Mo)- \- RutellaMiracolo di Maignan su colpo di testa di Akpa Akpro: il francese difende il clean sheet

Raddoppio del Milan. Joao Felix pennella alle spalle di Pinzignacco una punizione dal limite dell'areaPalla a Camarda che carica il destro ma la mette altaGoal del Milan. Corner di Chukwueze, stacco di Gabbia e 1-0Aumenta la pressione del Milan. Traversa di Joao Felix con un colpo di testa poi, pochi secondi dopo, diagonale di Camarda che si spegna di pochissimo a latoBartesaghi va sul fondo, pesca Camarda che colpisce di testa ma non trova la porta di pocoInvenzione di Camarda per Reijnders: inserimento e sinistro dell'olandese, palla fuori

Gran giocata di Camarda che si libera del difensore e calcia, trovando la risposta di Pinzignacco. La posizione precedente però era di fuorigiocoPrimo tentativo dei rossoneri, sempre con Pulisic. Sinistro dell'americano e palla sull'esterno della rete. Pochi secondi dopo ci prova anche Chukwueze che però non trova la portaGoal del Monza, segna Keità Balde ma la palla gli arriva da un cross di Kyriakopoulos che era in fuorigiocoAncora Pulisic nelle vesti di assistman: palla a Reijnders che calcia da buona posizione ma non trova la porta

Serpentina di Pulisic che poi arma il destro di Joao Felix. La conclusione del portoghese però si spegne al lato della porta del MonzaCross di Tomori, colpo di testa di Pulisic e palla altaPereira, di testa, anticipa Joao Felix, pronto a colpire per l'1 a 0Doppio tentativo di Bianco da fuori area: sul secondo Maignan spera che la palla finisca fuori e così èCalcio di punizione: ci prova Pavlovic e Pinzignacco deve superarsi con un bell'interventoPrima occasione per il Milan: filtrante per Joao Felix che difende il possesso e tira ma non sfonda

