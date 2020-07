. E hanno fatto fare una figuraccia alla Juve. Sì, perché al netto di 60' buoni, in cui si è raggiunto anche il 2-0, la squadra si è completamente spenta nel finale. Un blackout, come è stato chiamato un po' da tutti, grave, che non ha lasciato scampo neanche di fronte a un Milan combattivo sì, ma non al meglio della sua storia. Quattro gol in 15' circa, che hanno piegato la Juve, dandole pure una bella ridimensionata. Nei 30' finali (in cui il Milan ha rischiato con merito di dilagare) si è visto di tutto, soprattutto il peggio, mandando all'aria vittoria, match point scudetto e anche qualche sicurezza.