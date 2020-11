Il tabellino

E così, dopo questoi rossoneriMa i numeri, sia pure importanti, non bastano per spiegare questo, come conferma il fatto cheottiene i tre punti anche senza il suo trentanovenne mago svedese.Era già successo all’inizio del campionatoe continua a succedere adesso, a dimostrazione del fatto cheRipensare per credere ai meriti dei rossoneri,, anche senza un vero centravanti perché Rebic gioca soltanto di sponda, aprendo spazi per i compagni bravi ad alternarsi al tiro. E così, sfruttando il grande lavoro sulla fascia di Calabria e Saelemakers, il Milan manda in tilt la Fiorentina a trazione anteriore di Prandelli che dopo aver perso in casa contro il Benevento, fa scena muta o quasi a San Siro.Senza Pioli e il suo vice Murelli, ancora sostituiti da Bonera in panchina, senza Ibrahimovic, Leao e anche Bennacer in campo, il Milan si affida ancora a Rebic in attacco, conLa seconda Fiorentina di Prandelli, in tutti i sensi perché questa è la seconda partita dopo il suo ritorno, punta invece sul tridente Callejon-Vlahovic-Ribery più avanzato del tridente rossonero Saelemaekers-Diaz-Calhanoglu alle spalle di Rebic, con la novità dello spostamento del numero 10 turco sulla sinistra, per lasciare spazio al centro al talentino arrivato dal Real Madrid.Moduli e rispettivi interpreti a parte, la Fiorentina parte meglio avvicinandosi pericolosamente a Donnarumma, ma è soltanto un’illusione perché dopo un quarto d’ora d’attesa il Milan esce dal guscio.La Fiorentina potrebbe pareggiare con un gran diagonale di Vlahovic che sbatte sull’incrocio dei pali. Anche questa, però, è un’illusione perché la squadra viola si blocca, paralizzata da limiti caratteriali prima che tecnici, favorendo la crescita del Milan che passa e chiude il primo tempo con il gol del raddoppio. L’azione parte da Calabria che sulla destra smarca Saelemaekers bravo a convergere a centro dove Pezzella gli frana addosso. E’ un rigore evidente che Kessie trasforma alla perfezione.Colpita e affondata, la Fiorentina rischia il naufragio quando Calhanoglu colpisce l’esterno della rete e soprattutto quando. Per la verità il fallo da rigore fischiato per un contatto tra Caceres ed Hernandez non è al di sopra di ogni sospetto e infatti passano un paio di minuti prima che il Var confermi la decisione dell’arbitro Abisso. Ma a placare le proteste viola interviene involontariamente Kessie, o meglio Dragowski che para il secondo rigore dell’ivoriano. E così, con la speranza di riaprire la partita, dopo l’intervallo Prandelli rilancia l’ex rossonero Bonaventura al posto dell’inutile Callejon.Come non detto, però, perché è ancora il Milan a sfiorare il 3-0 con un diagonale di Calhanoglu che va a sbattere sul palo. Dal gol mancato al gol (quasi) subito il passo è breve, perché Ribery prova a scavalcare Donnarumma con un cucchiaio di classe, ma il portierone riesce a salvarsi con un grande intervento. Rimane questo l’unico acuto del francese, perché poi Prandelli lo sostituisce con l’altro grande ex Cutrone, al quale chiede più vivacità e profondità. Ormai, però, è troppo tardi per fermare questo Milan che vola più in alto di tutti.Milan-Fiorentina 2-0 (primo tempo 2-0): 17' pt Romagnoli (Mil), 26' pt Kessie (Mil): 17' pt Kessie (Mil): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli Theo Hernandez; Tonali (dal 37' st Hauge), Kessie; Saelemakers (dal 46' st Dalot); Calhanoglu; Brahim (dal 29' st Krunic); Rebic. All.Bonera: Donnarumma A., Tătărușanu, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu, Hauge, Colombo, Maldini.): Dragowski; Cáceres (15' st Lirola), Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Castrovilli (dal 31' st Valero); Callejon (dal 1' st Bonaventura), Vlahovic (dal 31' st Kouamè), Ribéry (dal 23' st Cutrone). All. PrandelliA disposizione: Brancolini, Terracciano, Barreca, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Venuti, Bonaventura, Duncan, Eysseric, Saponara, Borja Valero, Kouamé, Montiel, Vlahovic.25' pt Pezzella (Fio), 47' pt Rebic (Mil), 7' st Castrovilli (Fio), 25' st Kessie (Mil), 41' st Biraghi (Fio), 45' st Pulgar (Fio): 39' rigore sbagliato da Kessie (Mil)Il tabellino