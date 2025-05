Getty Images

Il Milan non giocherà in Europa nella stagione 2025/26: da quanto non succedeva

12 minuti fa



Una sconfitta decisiva per il Milan: il ko dell’Olimpico contro la Roma ha segnato la fine delle speranze per i rossoneri di disputare una competizione europea nella prossima stagione. La squadra di Conceicao, sconfitta 3-1 dai giallorossi di Ranieri, non parteciperà né alla Champions né all’Europa e nemmeno alla Conference League nell’annata 2025/26.



Era dalla fine della stagione 2018/19 che il Milan non restava fuori dalle coppe. All'epoca fu a seguito del mancato rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario. Per risalire all'ultima stagione nella quale il club di Via Aldo Rossi non si era qualificato a una competizione europea per demeriti sportivi, dobbiamo tornare al 2015/16 con in panchina Sinisa Mihajlovic prima e Cristian Brocchi poi. La squadra chiuse al 7° posto in classifica e perse, come in questa stagione, la finale di Coppa Italia.