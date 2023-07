Il Milan insiste per Yunus Musah. Il centrocampista classe 2002 del Valencia è considerato l'acquisto ideale per completare il reparto dopo Reijnders e Loftus Cheek. La richiesta resta di 25 milioni di euro e, secondo la Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro fra i dirigenti rossoneri e gli agenti del calciatore per provare a sbloccare l'affare.