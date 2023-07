Il Milan non molla Samuel Chukwueze: l'obiettivo principe per rinforzare la fascia destra rossonera, il classe 1999, resta complicato ma raggiungibile, davanti al piano B Gustav Isaksen, per il quale c'è già una bozza di accordo con i danesi del Midtjylland.



LA RICHIESTA DEL VILLARREAL E IL NODO EXTRACOMUNITARI - Il nigeriano è infatti valutato 35 milioni di euro dal Sottomarino Giallo, nonostante la scadenza di contratto a giugno 2024: cercato anche da alcuni club di Premier, Chukwueze ha il passaporto da extracomunitario e il Milan, se piazzerà all'estero uno tra Lazetic, Vasquez e Messias, potrà acquistarlo nonostante l'arrivo di Ruben Loftus Cheek, ma dovrebbe rinunciare a Mehdi Taremi.



LA STRATEGIA DEL MILAN - Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada aspettano, per cercare di sferrare l'affondo decisivo: con un'offerta che si avvicina ai 30 milioni di euro, bonus compresi, il club spagnolo lascerà partire il proprio gioiello. Se dunque a Vilareal decideranno di abbassare il prezzo di 5 milioni, l'affare si chiuderà, perché il Milan può raggiungere quella cifra, con i bonus. Il tempo, in questo caso, è un buon alleato.