Un vecchio obiettivo, un'idea che resta concreta. Per il quale il tipo stringe. Gennaro Gattuso è stato chiaro, il Milan ha bisogno di una nuova mezzala, di un'alternativa concreta a Kessie, l'anno scorso impiegato, tra campionato e Coppe, ben 54 volte, per un totale 4603 minuti. Tra i profili seguiti in queste settimane dal direttore sportivo Mirabelli e dalla sua squadra mercato c'è sempre quello di Hector Herrera, mezzala in grado di garantire quantità e qualità, sul quale c'è da tempo anche la Roma.



C'E UN PROBLEMA - L'interesse non è nuovo, il Milan si è informato sul volante messicano classe 1990, campione olimpico con il Tricolor a Londra 2012, alla fine del campionato, ma il budget limitato sul mercato ha fermato sul nascere ogni possibile trattativa. Per comprare il Milan deve cedere, Herrera può diventare un'opzione concreta solo se entreranno soldi in cassa. Il tempo stringe, sul centrocampista in scadenza nel 2019 con il Porto c'è grande concorrenza, Mirabelli corre il rischio di arrivare troppo tardi.