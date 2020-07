. Mentre la squadra di Pioli macina imprese come quelle contro Lazio e Juventus, i rossoneri stilano la lista degli obiettivi per la prossima stagione, una lista sulla quale il classe 2000 è cerchiato in rosso non da poche ore ma già diversi mesi. A maggio i primi sondaggi, sia con il Brescia che con l'agente del giocatore , per valutare se la passione milanista dello stesso Tonali possa essere tramutata in una reale opportunità di mercato: da allora i contatti sono proseguiti sotto traccia, dando il la a una sorta di guerra fredda di mercato con i rivali cittadini,Proprio i nerazzurri sono i principali antagonisti e, tuttora,. Se il Milan ha avviato i contatti infatti,. Da qui la fiducia che filtra da viale della Liberazione, non celata da Marotta in diverse interviste.però con cui la trattativa deve ancora entrare nel vivo: Cellino è fermo sulla sua richiesta daper il cartellino,Proprio lo stallo sui discorsi tra le società lascia aperto uno spiraglio per il Milan che ragiona in base all'evoluzione della classifica, alle idee di Rangnick e al budget che potrebbe ricavare da alcune cessioni. Ma il tempo stringe: l'Inter resta in pole e si prepara all'assalto finale, serve una mossa decisa da parte dei rossoneri per tentare lo sgambetto ai nerazzurri.@Albri_Fede90