Il Milan si muove sul mercato e continua a battere colpi per rinforzare l'attuale rosa a disposizione di Marco Giampaolo. C'è un però che va sottolineato, nonostante le numerose voci su possibili addii per fare cassa, creare plusvalenze utili a bilancio e finanziare ulteriori colpi in entrata, il Milan fatica a vendere. Come riportato il Corriere dello Sport in uscita ci sarebbero Suso, Cutrone, André Silva, Donnarumma, perfino i 3 esterni sinistri in esubero dopo l'arrivo di Theo Hernandez. Il mercato è ancora lungo e una strada sarà trovata, ma ad oggi il bilancio dei colpi in uscita è praticamente fermo.