Ascolta "Il Milan non segna più, la Lazio mai così brutta: nulla è ancora deciso, ma bisogna tornare a giocare a calcio" su Spreaker.

Le disfatte dicontrorappresentano un brutto segnale per chi, come me, aveva pronosticato che sarebbero passate tutte e quattro le italiane, compreso il Milan. Invece i rossoneri, pur non essendo ancora spacciati,E’ vero che la vittoria del Borussia Dortmund a Newcastle, dove era stato bastonato il Paris,(tedeschi e inglesi hanno solo due punti più del MIlan), maInutile attardarsi su: quando deve passare tira, quando può tirare crossa o, peggio, perde il tempo. Il problema vero è che una squadra competitiva per la Champions. Ieri, nel riscaldamento, si è fatto male anche, ma nessuno può credere che, con lui in campo, il risultato sarebbe stato diverso. Il Milan resta una. Il Paris è più forte (e sia!), ma. Fosse arrivata almeno una vittoria in quelle due gare, oggi il MIlan sarebbe allineato al secondo posto. Invece, pensare di farcela, è un esercizio fachirista. Serve un mezzo miracolo.Dellaa Rotterdam e che raramente, con Sarri al timone, la si era vista così brutta. Per fortuna che l’Atletico Madrid ha solo pareggiato a Glasgow e non è scappato via.