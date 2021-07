Le ore del Milan. Dopo lo sbarco di Olivier Giroud e la chiusura del lungo affare che riporterà a Milano Brahim Diaz, i rossoneri sono a un passo da un nuovo rinforzo. Fatta, infatti, per l'arrivo di Fodé Ballo-Touré, terzino del Monaco. Cresciuto nel Paris Saint-Germain e successivamente approdato al Lille, il classe 1997 sbarca in rossonero come vice-Theo Hernandez. I DETTAGLI - Accordo chiuso sulla base di un trasferimento a titolo definitivo intorno ai 5 milioni di euro. Importante è stata la volontà del giocatore, deciso a trasferirsi in Italia.