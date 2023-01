Per la decima volta nella sua carriera Novak Djokovic giocherà una finale degli Australian Open. Lì, dove un anno fa il serbo non era potuto scendere in campo a causa della mancata vaccinazione, il classe 1987 affronterà per il titolo Stefanos Tsitsipas. Djokovic, noto tifoso del Milan, ha battuto con facilità Tommy Paul 7-5 6-1 6-2: adesso vola lanciato verso una finale che lo vede favoritissimo (potrebbe raggiungere il suo decimo titolo agli Australian Open). L'appuntamento è per domenica alle ore 09,30 italiane sul cemento di Melbourne.