È un’estate caldissima quella che attende il Milan. Gli addii di Tonali, Brahim Diaz e Ibrahimovic oltre a quelli societari di Maldini e Massara hanno messo il Diavolo al centro delle trattative del calciomercato. Gli 80 milioni incassati dalla cessione di Tonali al Newcastle sono stati girati in buona parte al Chelsea per assicurarsi la coppia formata da Ruben Loftus-Cheek, già a Milanello, e Christian Pulisic, in arrivo mercoledì. Ovviamente la dirigenza rossonera non vuole fermarsi qui ma sogna di dare a Stefano Pioli una squadra in grado di competere in tutte le competizioni. Il primo obiettivo è un centravanti titolare che si alterni con Olivier Giroud il quale avrà bisogno di rifiatare nel corso della stagione: gli esperti Sisal vedono in Alvaro Morata il principale obiettivo del Milan. L’ex centravanti di Real Madrid e Juventus, attualmente in forza all’Atletico, avrebbe già dato il consenso per il trasferimento a Milano tanto che il suo passaggio dal Wanda Metropolitano a San Siro si gioca a 2,50. Ma l’attaccante spagnolo non è l’unico monitorato tra i bomber in Europa: forte rimane la candidatura di Gianluca Scamacca, West Ham, dato a 3,00 e desideroso di tornare nel campionato italiano. La terza ipotesi, ma un po’ più defilata vista la quota di 5,00, rimane quella di Mauro Icardi che diventerebbe l’ennesimo giocatore a passare da una sponda all’altra di Milano. Non ci sono però solo prime punte nel taccuino di Furlani e Moncada. Uno dei nomi più caldi, non solo per il Milan, rimane quello di Nicolò Zaniolo, reduce dal titolo vinto in Turchia con il Galatasaray. Il fantasista ex Roma non ha mai smesso di sognare un ritorno in grande stile in Serie A e il Diavolo potrebbe dargli la visibilità sognata: Zaniolo che si veste di rossonero è offerto a 3,50.